盤中速報 - 辛耘(3583)股價拉至漲停，漲停價388.5元，成交7,601張
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:50
辛耘(3583-TW)01日10:50上漲35元，股價漲停報388.5元，委買2,358張，成交7,601張。
主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日下跌1.25%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,362 張
- 外資買賣超：+1,962 張
- 投信買賣超：-581 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：-653 張
- 融券增減：+22 張
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