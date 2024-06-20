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鉅亨速報

盤後速報 - 辛耘(3583)下週(6月27日)除息4元，預估參考價363.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

辛耘(3583-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月20日)收盤價367.50元計算，預估參考價為363.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

辛耘(3583-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。近5日股價上漲1.16%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 367.50 4.0 1.09% 0.0
2023/06/19 161.5 3.6 2.23% 0.0
2022/06/23 78.6 2.5 3.18% 0.0
2021/06/28 65.1 1.85 2.84% 0.0
2020/06/23 49.3 2.0 4.06% 0.0

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