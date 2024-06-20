盤後速報 - 辛耘(3583)下週(6月27日)除息4元，預估參考價363.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
辛耘(3583-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月20日)收盤價367.50元計算，預估參考價為363.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
辛耘(3583-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。近5日股價上漲1.16%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|367.50
|4.0
|1.09%
|0.0
|2023/06/19
|161.5
|3.6
|2.23%
|0.0
|2022/06/23
|78.6
|2.5
|3.18%
|0.0
|2021/06/28
|65.1
|1.85
|2.84%
|0.0
|2020/06/23
|49.3
|2.0
|4.06%
|0.0
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