盤中速報 - 辛耘(3583)大漲7.21%，報379元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:56
辛耘(3583-TW)01日09:56股價上漲25.5元，報379.0元，漲幅7.21%，成交3,619張。
辛耘(3583-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。
近5日股價下跌1.39%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,362 張
- 外資買賣超：+1,962 張
- 投信買賣超：-581 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：-653 張
- 融券增減：+22 張
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