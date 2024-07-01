盤中速報 - 台勝科(3532)急拉3.11%報182.5元，成交865張
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:01
台勝科(3532-TW)近5分K漲速3.11%，01日10:01報182.5元，成交865張，今日漲幅為4.89％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台勝科(3532-TW)近5日股價下跌3.06%，所屬產業為半導體業，相關半導體業下跌1.25%。集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-306 張
- 外資買賣超：-5,413 張
- 投信買賣超：+5,209 張
- 自營商買賣超：-102 張
- 融資增減：+191 張
- 融券增減：-2 張
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