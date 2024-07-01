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鉅亨速報

盤中速報 - 台勝科(3532)急拉3.11%報182.5元，成交865張

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:01

台勝科(3532-TW)近5分K漲速3.11%，01日10:01報182.5元，成交865張，今日漲幅為4.89％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台勝科(3532-TW)近5日股價下跌3.06%，所屬產業為半導體業，相關半導體業下跌1.25%。集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-306 張
  • 外資買賣超：-5,413 張
  • 投信買賣超：+5,209 張
  • 自營商買賣超：-102 張
  • 融資增減：+191 張
  • 融券增減：-2 張

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