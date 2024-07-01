search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 信紘科(6667)大漲7.2%，報193.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:00

信紘科(6667-TW)01日10:00股價上漲13元，報193.5元，漲幅7.2%，成交1,546張。

信紘科(6667-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程附屬設備及廠務系統之設計、製造、安裝及銷售。

近5日股價下跌0.55%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+339 張
  • 外資買賣超：+348 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張
  • 融資增減：+158 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23172.140.61%
信紘科191.56.09%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

偏強
信紘科

84.21%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty