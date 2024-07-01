盤中速報 - 信紘科(6667)大漲7.2%，報193.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:00
信紘科(6667-TW)01日10:00股價上漲13元，報193.5元，漲幅7.2%，成交1,546張。
信紘科(6667-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程附屬設備及廠務系統之設計、製造、安裝及銷售。
近5日股價下跌0.55%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+339 張
- 外資買賣超：+348 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+158 張
- 融券增減：0 張
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