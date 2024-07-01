京東方第一！全球5月液晶TV面板陸廠包辦前四名 台廠出貨降 日韓廠商增加

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:53

中國洛圖科技 (RUNTO) 上週五 (6 月 28 日) 發佈《全球電視面板市場出貨月度追蹤》最新報告，今年 5 月全球大尺寸液晶電視面板出貨量年增 3% 至 2080 萬片，但月減 1%，中國面板廠在全球出貨量市佔率 67.1%，較去年同期雖下降 1.8 個百分點，但月增 1.1 個百分點，其中京東方(000725-CN) 5 月出貨量約 510 萬片，排名第一，年增率跟月增率比分別小幅增長 0.7% 和 1.2%。台系廠商 5 月年增率跟月增率均下降，日、韓廠商則均為上漲。

京東方在 32、43 和 86 英寸產品線上，市佔率保持領先，在超大尺寸的 100 英寸產品上，出貨量逐月提升，至 5 月市佔率已經過半。

華星光電 5 月出貨量年增 9.2% 至 450 萬片左右，月減率 3%，其中 55、65 和 75 英寸產品線的出貨量居全球第一。超大尺寸的 98 英寸產品長期處於領先，市佔率連續兩個月穩定在 72.6%。

惠科 5 月出貨量年減 7.9% 至 320 萬片左右，月增率 4.1%。在超大尺寸的 85 英寸上，出貨量排名穩定第一，當月市佔率達 35.6%，月增率進一步提升 2.4 個百分點。

台系面板廠群創 (3481-TW) 和友達 (2409-TW) 的合併市佔率為 19.5%，年增率跟月增率分別下滑 1.3 和 1.9 個百分點，日、韓面板廠商合併市佔率為 13.5%，年增率跟月增率均有增長，增幅分別為 3.2 和 0.7 個百分點。

報告還顯示，5 月中國通用顯示器的出口量年增 10% 至 885.7 萬台，出口額年增 19% 至 69.6 億人民幣，以美元計的出口額年增 15% 至 9.8 億美元。

通用顯示器依應用場景分為消費（個人）及商用（企業、產業）顯示器。

分區域來看，北美 5 月仍是中國顯示器出口最大市場，向北美地區的出口量占總出口量的 32%，約 281 萬台，年增率 21%，出口額年增 26% 至 23 億人民幣左右，其中美國佔北美約 93% 的份額，加拿大的增幅接近 150% 。