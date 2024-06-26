Prada今年H1股價漲幅居奢侈品族群之冠 最慘是「它」崩逾38%

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 15:06

最新數據顯示，全球今年上半年僅四家奢侈品集團股價保持成長，分別是 Prada(01913-HK) 、卡地亞 (Cartier) 母公司歷峰(Richemont)、義大利奢侈羊绒品牌 Brunello Cuccinelli 以及奢侈羽絨集團 Moncler。

滙豐銀行近日出具研究報告指出，Prada 在競爭激烈的市場脫穎而出，成為唯一一家今年利潤有所擴大的奢侈品集團，結合規模與精細化的執行料將帶給 Prda 更多成長，旗下 Miu Miu 料將保持出色業績，核心品牌 Prada 的市佔率未來幾季也可能會上升。

麥格理則指出，受日本市場推動，Prada 今年第二季成長動能強勁。儘管有不利匯率因素影響財測下調 11%，但廣告投入增加料將使上半財年經營獲利率擴張 0.6 個百分點，推動營業獲利成長 14%，下半財年有望加速至 21%。

Prada 上週五 (6 月 28 日) 收低 2% 至每股 58.4 港元，今年來累計上漲 30.8%。

歷峰則是今年來股價漲幅第二大的奢侈品集團，漲幅達 21.2%，與 LVMH 年初至今股價累計下跌近 2% 拉開明顯差距，歷峰上週五收低 1.23% 至每股 140.25 瑞士法郎。在 3 月底為止的 2024 財年，歷峰銷售額增長 3% 至 206 億歐元，股東應占凈利潤為 23.6 億歐元，第四財季銷售額增長 1% 至 48 億歐元。

雖受市場需求持續疲軟影響，歷峰腕表部門表現不佳，全年銷售額下跌 3% 至 37.67 億歐元，但擁有卡地亞、梵克雅寶和 Buccellati 的珠寶部門全年銷售額增長 6% 至 142.42 億歐元，約佔集團總收入的 68%，一年前則只有 50%，其中亞太市場珠寶業務全年均成長，香港和澳門銷售額全年更實現兩位數增長。受中國消費者境外消費的推動，日本市場的珠寶業務銷售額更全年大漲 20%。

分析人士認為，在疫情後奢侈品的漲價潮中，歷峰集團的漲價幅度相較於 LVMH 更加克制，這也給歷峰集團當前透過漲價保持整體銷售數字增長提供了餘地。

在當前奢侈品需求整體放緩的局勢下，面對歷峰高級珠寶部門的韌性，連全球最大奢侈品集團 LVMH 也感到眼紅。近年來，LVMH 在時裝和皮具市場的滲透實現巨大成功，但缺乏硬奢領域佈局，尤其是在高級珠寶領域，旗下兩大珠寶品牌 Tiffany 和寶格麗，在歷峰面前常感壓力。

歷峰不僅在今年以來股價表現超出 LVMH，若從 2020 年初疫情開始算起，歷峰股價至今累計上漲 83%，超過 LVMH 70% 的增幅。

在 Prada 跟歷峰集團之後排在第三的公司，則出乎預料是剛步入 10 億歐元俱樂部的義大利奢侈羊絨品牌 Brunello Cuccinelli 上週五收低 3.66% 至每股 93.5 歐元，今年來累計上漲 6.74%。

儘管面臨奢侈品需求下降的局面，以及去年同期的高基期效應，Brunello Cucinelli 第一季繼續逆勢上漲，營收大漲 16.5% 至 3.09 億歐元，去年銷售額也猛漲 23.9% 至 11.4 億歐元，首次突破 10 億歐元大關，營業利潤成長 39.4%，Brunello Cucinelli 提前 5 年完成銷售目標，引發行業和消費者廣泛關注。

Brunello Cucinelli 預估今年銷售額將成長 10%，營業利潤率料將提高 10 至 20 個基點，凈利率預計將達 10% 左右。此外，該公司還打算今年繼續漲價 1% 至 2%，去年漲幅為 4%。Brunello Cucinelli 業績強勁成長主要受益於高端化策略和寧靜奢風時尚趨勢。

至於 Moncler 奢侈羽絨集團 Moncler 則位列第四，今年來累計上漲 2.44%，上週五收低 0.21% 至每股 57 歐元。憑藉獨特的時尚化路線和奢侈羽絨細分品類，Moncler 近年以實用性奢侈品定位異軍突起，並甩開跟黑馬加拿大鵝的競爭。

Moncler 今年首季銷售額成長 13% 至 8.18 億歐元，按固定匯率計算的年增率為 16%，去年同期銷售額為 7.26 億歐元。得益於中國市場的強勁增長及中國消費者在海外消費，Moncler 亞洲市場收入年增 26% 至 3.6 億歐元，歐非中東市場年增 15% 至 2.5 億歐元，美洲市場年增 14% 至 9641 萬歐元。

除上述四個公司之外，Coach 母公司 Tapestry 集團今年來累計上漲 16.25%。

其他高端奢侈品公司均未能保持股價正成長，LVMH 今年累計下跌 2.73%。此外，開雲集團今年累計下跌 15.16%。