最大無源網路基設交易誕生！香港電訊8.7億美元賣四成股份給招商資本

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:46

香港最大通信服務供應商電訊盈科 (00008-HK) 上週三 (6 月 26 日) 及旗下子公司香港電訊(06823-HK) 共同宣布，香港電訊間接全資附屬 Apex Link Communications Holdings 以 8.7 億美元，向招商資本旗下 Magic Investment Bidco 出售 Regional Link Telecom Services Holdings 四成股份，一舉締造香港近年最大無源網路基礎設施交易。

根據電訊盈科與香港電訊發佈的公告，這筆交易可讓香港電訊透過引入投資者作為長期合作夥伴，釋放其無源網絡業務的價值，並與投資者分擔進一步擴展網路基建，以支持業務成長相關的未來資本支出。

具體來看，香港電訊必須將自家無源光纖及銅纜接入網路資產轉移至一家新成立的公司，並與其簽訂長期獨家服務協定。

這筆交易還吸引香港、歐洲等多家投資機構共同參與。招商資本與香港電訊還為此共同設計創新型交易結構，荷蘭 ING 銀行香港分行、民生銀行香港分行、滙豐銀行在該專案中聯合牽頭提供融資支援。

作為本次交易的投資方，招商資本成立於 2012 年，在中國營運總部設於深圳，是招商局集團與普洛斯合營的另類投資與資產管理平台，至今已在新能源、生命科學、現代服務等領域設立多檔代表性基金。截至去年底，招商資本管理近 70 檔人民幣基金和外幣基金，資產管理規模近 3000 億人民幣。

此次招商資本之所以投資，顯然是因為香港電訊是全港首家引入 50G PON(無源光纖網路) 技術的電訊服務供應商，無源網路基礎設施在香港涵蓋率最廣，領先優勢明顯。

招商資本表示，此次交易有利於進一步鞏固和強化招商資本作為全球領先基礎設施投資者的產業地位，未來，招商資本將與香港電訊等相關機構深化長期合作關係，並將在粵港澳大灣區及其他區域進行更深度的合作及業務拓展。

透過這筆交易，外界也看到香港豪門家族的身影，香港電訊背後掌舵人正是李嘉誠次子李澤楷。

李澤楷讓人印象最深刻的則是締造香港有史以來最大的收購案。2000 年，李澤楷在滙豐等多家銀行提供的 110 億美元巨額借貸支持下，成功收購英國大東電報局手中的香港電訊股權，與自己旗下的盈動合併，成立了今天的電訊盈科，而這筆百億美元貸款是以香港電訊資產作抵押，依照貸款協議，收購完後，李澤楷再以香港電訊的營運收入作為還款來源。