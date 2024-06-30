中國商業火箭墜落起火 有爆炸聲 村子玻璃都震碎了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-30 23:25

中國河南省鞏義市多位民眾周日（30 日）發布的影片顯示，一枚商業火箭在飛行途中冒黑煙，墜落起火，爆炸時發出巨響，附近村子的玻璃都震碎了。

據《上觀新聞》報導，網友在發布影片時說，周日下午 3 時許，聽到爆炸聲後，開窗看到有物體從空中掉落，隨即傳出爆炸聲響。

還有網友拍到的影片可明顯看到，一圓柱狀物體帶火墜地，在空中劃過拋物線。有網友稱，最後墜落地點在青龍山附近，現場發生了爆炸。

鞏義市大峪溝鎮薛莊村一名村民說，火箭發射地離她家只有一里地。火箭發射之前，村委提前疏散了民眾。其提供的聊天截圖顯示，村幹部發布通知稱「接政府通知，今天下午 2 點「天兵」測試，今天早上 10 點前全部撤離完畢，時間兩天（等通知返回）。」

該村民還說，火箭爆炸前，村民都撤走了，爆炸時發出巨響，附近村裡的玻璃都震碎了。現在她住在外村，等待回村通知。

河南鞏義市應急管理局周日下午證實，一家民營火箭公司在進行火箭發動機試車時發生事故，火箭從試車架上意外起飛升空，隨後在山區墜毀。應急管理局已前往現場處置，暫無人員傷亡通報。

多名知情人士透露，該事故涉及的火箭為天兵科技公司「天龍三號」首飛箭，試車部分為該火箭的一級。天兵科技官網顯示，「天龍三號」火箭是中國商業航天首款大型液體運載火箭，該火箭採用二級構型設計，以液氧和煤油為主推進劑。該火箭按計劃將於 9 月完成首飛任務，並在首飛後三年內具備每年超過 30 次的商業發射能力。