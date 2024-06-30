辯論慘不忍睹 最新賭盤顯示拜登勝選機率僅19% 民主黨「換人」聲浪四起

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-30 12:06

美國總統拜登周四（27 日）在首輪電視辯論中出現「災難性表現」後，最新賭盤顯示，拜登打贏 2024 年總統選戰的機率降至新低，前總統川普勝選的機率則升至新高。

RealClearPolitics 追蹤的賭盤顯示 ，拜登在 11 月連任的機率為 19.2%，川普則高達 54.8%。

「拜登面臨的讓位呼聲會愈來愈高。」一位曾公開堅定支持拜登的資深民主黨策略師說，「民主黨人對拜登有著深厚情感，現在這份情感已經乾涸了。」

一些民主黨人士已經開始討論取代拜登的潛在人選，最被頻繁提及人選包括：副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）等。

智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員卡瑪克（Elaine Kamarck）對此表示，民主黨其實沒有拜登以外的備案人選。如果拜登自行宣布退選，民主黨將再度掀起總統提名戰，目前首選是賀錦麗，但她上任初期的表現起起伏伏，民調結果也不好看。



面對退選的呼聲，拜登表示，他仍會繼續競選。

拜登周五向支持者喊話：「我知道我不再年輕了，這顯而易見。我走路不像以前那麼輕鬆了，我不像以前那樣擅長辯論了。但我仍然對自己的知識和理解有信心，我知道如何誠實地表達，我知道如何分辨是非，我知道如何勝任這份工作。」