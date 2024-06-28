漲瘋了！外資持續回籠連買13天 印度股市連四天創歷史新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-28 17:26

印度 BSE Sensex 跟 Nifty 50 指數今 (28) 日連續第 5 個交易日走漲，盤中再度創下歷史新高，前者觸及 79671.58 點的新里程碑，後者也衝上 24087.45 點，連 4 天創出歷史新高，多角經營的信實集團今日更成為印度首家市值超過 210 億盧比 (約 77 億台幣) 的印度公司。

強勁資金推動漲勢，市場參與者依舊看多印度股市。HDFC 證券資深技術分析師 Nagaraj Shetti 說，Nifty 繼續飆升是一個積極跡象，並呈現積極走勢。

截至周四 (27 日)，外資已經連 12 個交易日凈買超印度股票，買入金額達 37 億美元。

事實上，印度大選結果 6 月初揭曉後，總理莫迪雖贏得第三任期，但其領導的執政聯盟自 2014 年以來首次失去議會多數席位，引發市場對政策延續性的擔憂，導致資本大量外流。印度股市今年資本外流一度達到 48 億美元的水準。

但隨著莫迪領導的新聯盟承諾保持政策的延續性，投資人的擔憂迅速消散，外資重新恢復購買，加上強勁的國內資金流入，進一步提振本已處在歷史高點附近的印度股市。

GAMA 資產管理公司投資長 Rajeev De Mello 表示，印度新政府最初公佈的一些消息，包括部門分配、暗示政策將保持連續性。這些跡象消除了外資對政府授權減弱的擔憂。

有分析指出，在強勁的經濟、政策連續性和外資回籠的背景下，印度基準股指有望創下今年以來單月最佳表現。

與此同時，印度債市也迎來一則好消息，印度政府債券自今日起被正式納入摩根大通新興市場政府債券指數，此舉或將吸引更多外資湧入印度債市。

目前，印度在摩根大通新興市場債券指數的權重佔比約為 1%，並計畫未來 10 個月能逐步上升至 10%。

摩根士丹利亞洲宏觀策略主管 Min Dai 上周五 (21 日) 出具研究報告指出，若盧比保持穩定，保持強硬的貨幣政策立場且預算赤字適中，投資人可能會適度增持 1% 到 2%。這代表未來 10 個月投資人仍需要在印度增加 8% 到 9% 的資產。

自摩根大通去年 9 月宣佈將印度政府債券納入其指數以來，印度符合指數條件的債券已吸金 100 億美元，摩根大通還說上述事件可能會吸引 200 億到 250 億美元的全球資金流入。

摩根大通還估計，未來 12 個月，外資對印度債市的持有比例將從目前的 2.5% 增近一倍，超過 4.4%。

印度是全球第五大股票市場，過去半年市值增加逾 1 兆美元。股市的持續上漲推動一線指數創下新高，並提振市場參與度。