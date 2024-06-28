〈能源盤後〉美需求預期反彈 中東衝突恐擴散 激勵原油上漲1%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-28 06:15

原油期貨周四 (27 日) 收高，令在本月迄今價格上漲，交易者盼美國夏季汽油需求反彈，儘管數據顯示上周加油站燃料消耗放緩。

交易者也密切關注中東的緊張局勢，因其恐威脅該地區的原油供應。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 84 美分或 1%，收每桶 81.74 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.14 美元或 1.3%，收每桶 86.39 美元，該期貨周五收盤到期。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 79 美分或 0.9%，收每桶 85.26 美元，此為交易更活躍的 Brent 原油期貨。

7 月交割的汽油期貨價格上漲不到 0.1%，收每加侖 2.55 美元，該期貨周五收盤到期。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4% ，收每加侖 2.55 美元，該期貨周五收盤到期。

8 月交割的天然氣價格下跌 2.2%，收每百萬 Btu 2.69 美元。

市場驅動力

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，周四油價迎來 3 月以來的首次月度上漲，但仍「困在區間」。「地緣政治緊張局勢以及夏日駕駛季令市場預期需求反彈，此情緒支撐多頭。」

中東方面，以色列和伊朗支持的真主黨武裝分子在黎巴嫩邊境的爭執恐會加劇並蔓延成更廣泛的衝突，威脅該石油資源豐富地區的原油供應。

美國方面，儘管夏日駕駛季 (陣亡將士紀念日起至勞動節) 已經全面開展，但市場仍持續擔憂汽油需求。

Sevens Report Research 的共同編輯 Tyler Richey 表示，能源資訊局 (EIA) 周三報告中有證據表明「加油站需求可能放緩」，即上周 (6/21 止) 汽油供應量 (美國消費者需求的隱含指標) 降至 896.9 萬桶 / 日，觸及一個月低點。相比之下，一周前產量為 938.6 萬桶 / 日。

Richey 周四表示：「這主要結論是，6 月推動油價登數月高點的動力是意外強勁的消費者需求，但這股動力上周起開始有回落至趨勢下方的跡象。」

EIA 報告也指出，上周汽油庫存增加了 270 萬桶，而商業原油庫存增加了 360 萬桶。

Otunuga 指出，總體而言，石油市場正在「等待下一個基本面催化劑，以引發朝任一方向的重大走勢。這可能會以周五公佈的個人消費支出 (PCE) 數據的形式出現，為下半年石油定下基調。」他補充，如果 PCE 數據讓市場增加降息押注，就可能進一步支撐油價上漲。

同時，天然氣期貨價格周四收低，但季度漲幅仍有望超過 50%。