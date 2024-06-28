和平共處五原則發表70周年 習近平提四大貢獻

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:45

中國國家主席習近平周五（28 日）在北京人民大會堂出席和平共處五項原則發表 70 周年紀念大會，並發表重要講話。

習近平表示，70 年前，和平共處五項原則正式發表，成為國際關係史上的偉大創舉，具有劃時代的重大意義。今天，我們在這裡隆重集會，紀念和平共處五項原則發表 70 周年，就是要在新形勢下弘揚和平共處五項原則，攜手構建人類命運共同體，為人類文明進步提供強勁動力。

習近平說，70 年來，和平共處五項原則跨越時空、超越隔閡，經久愈韌、歷久彌新，成為開放包容、普遍適用的國際關係基本準則和國際法基本原則，為人類進步事業做出了不可磨滅的歷史貢獻。

第一，和平共處五項原則為國際關係和國際法治樹立了歷史標竿。五項原則充分體現聯合國憲章宗旨和原則，順應國際關係發展的時代潮流，符合世界各國人民根本利益。同時，強調國與國關係相互、平等的實踐要求，凸顯了各國權利、義務、責任相統一的國際法治精神。五項原則涵蓋國與國在政治、安全、經濟、外交等方面和平共處的基本規範，為各國踐行國際法治精神、建立正確相處方式提供了準確清晰、行之有效的行為準則。

第二，和平共處五項原則為不同社會制度國家建立和發展關係提供了正確指導。凡是遵循五項原則，即使社會制度和意識形態不同、歷史文化和宗教信仰不同、發展水準和體量規模不同的國家，也完全可以建立和發展相互信任和友好合作的關係。五項原則為和平解決國家間歷史遺留問題及國際爭端開辟了嶄新道路，超越了「集團政治」、「勢力範圍」等陳舊狹隘觀念和對立對抗思維。

第三，和平共處五項原則為發展中國家團結合作、聯合自強匯聚了強大合力。五項原則凝結了發展中國家對改變自身命運、追求變革進步的深刻思考。在五項原則激勵和鼓舞下，越來越多亞非拉國家相互聲援和支持，奮起抵禦外來干涉，成功走出獨立自主的發展道路。五項原則還促進了南南合作，推動了南北關係改善和發展。

第四，和平共處五項原則為國際秩序改革和完善貢獻了歷史智慧。五項原則的出發點就是維護弱小國家在強權政治環境中的利益和訴求，旗幟鮮明反帝、反殖、反霸，摒棄了窮兵黷武、以強凌弱的叢林法則，為推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展奠定了重要思想基礎。

習近平說，和平共處五項原則早已載入中國憲法，成為中國獨立自主和平外交政策的基石。當前，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。新征程上，中國將繼續弘揚和平共處五項原則，同各國攜手推動構建人類命運共同體，為維護世界和平、促進共同發展做出新的更大貢獻。