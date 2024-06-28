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鉅亨速報

盤後速報 - 巨漢(6903)次交易(1)日除息9.27元，參考價183.23元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06

巨漢(6903-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.27元。

首日參考價為183.23元，相較今日收盤價192.50元，息值合計為9.27元，股息殖利率4.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 192.50 9.2705 4.82% 0.0
2023/06/28 280.0 18.0 6.43% 5.9284

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