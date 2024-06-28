盤後速報 - 巨漢(6903)次交易(1)日除息9.27元，參考價183.23元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06
巨漢(6903-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.27元。
首日參考價為183.23元，相較今日收盤價192.50元，息值合計為9.27元，股息殖利率4.82%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|192.50
|9.2705
|4.82%
|0.0
|2023/06/28
|280.0
|18.0
|6.43%
|5.9284
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