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鉅亨速報

盤後速報 - 國泰金(2882)次交易(1)日除息2元，參考價57.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

國泰金(2882-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為57.0元，相較今日收盤價59.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 59.00 2.0 3.39% 0.0
2023/06/28 44.15 0.9 2.04% 0.0
2022/07/04 49.7 3.5 7.04% 0.0
2019/07/01 43.0 1.5 3.49% 0.0
2018/06/26 55.6 2.5 4.5% 0.0

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