盤後速報 - 國泰金(2882)次交易(1)日除息2元，參考價57.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
國泰金(2882-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為57.0元，相較今日收盤價59.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|59.00
|2.0
|3.39%
|0.0
|2023/06/28
|44.15
|0.9
|2.04%
|0.0
|2022/07/04
|49.7
|3.5
|7.04%
|0.0
|2019/07/01
|43.0
|1.5
|3.49%
|0.0
|2018/06/26
|55.6
|2.5
|4.5%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 成霖(9934)次交易(1)日除息1.2元，參考價18.1元
- 盤後速報 - 台汽電(8926)次交易(1)日除息1.93元，參考價45.97元
- 盤後速報 - 政伸(8481)次交易(1)日除息2元，參考價50.4元
- 盤後速報 - 潤泰材(8463)次交易(1)日除息0.65元，參考價29.05元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇