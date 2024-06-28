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鉅亨速報

盤後速報 - 和大(1536)次交易(1)日除息1元，參考價54.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

和大(1536-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為54.3元，相較今日收盤價55.30元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 55.30 1.0 1.81% 0.0
2023/07/03 71.9 1.6 2.23% 0.0
2022/06/28 67.2 1.365 2.03% 0.0
2021/08/04 98.2 1.1 1.12% 0.0
2020/06/29 106.0 2.0 1.89% 0.0

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