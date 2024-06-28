盤後速報 - 和大(1536)次交易(1)日除息1元，參考價54.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
和大(1536-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為54.3元，相較今日收盤價55.30元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|55.30
|1.0
|1.81%
|0.0
|2023/07/03
|71.9
|1.6
|2.23%
|0.0
|2022/06/28
|67.2
|1.365
|2.03%
|0.0
|2021/08/04
|98.2
|1.1
|1.12%
|0.0
|2020/06/29
|106.0
|2.0
|1.89%
|0.0
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