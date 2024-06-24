盤後速報 - 和大(1536)下週(7月1日)除息1元，預估參考價53.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
和大(1536-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月24日)收盤價54.80元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
和大(1536-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣。各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務。各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。近5日股價上漲2.56%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|54.80
|1.0
|1.82%
|0.0
|2023/07/03
|71.9
|1.6
|2.23%
|0.0
|2022/06/28
|67.2
|1.365
|2.03%
|0.0
|2021/08/04
|98.2
|1.1
|1.12%
|0.0
|2020/06/29
|106.0
|2.0
|1.89%
|0.0
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