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鉅亨速報

盤後速報 - 和大(1536)下週(7月1日)除息1元，預估參考價53.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

和大(1536-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月24日)收盤價54.80元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

和大(1536-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣。各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務。各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。近5日股價上漲2.56%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 54.80 1.0 1.82% 0.0
2023/07/03 71.9 1.6 2.23% 0.0
2022/06/28 67.2 1.365 2.03% 0.0
2021/08/04 98.2 1.1 1.12% 0.0
2020/06/29 106.0 2.0 1.89% 0.0

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