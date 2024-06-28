盤後速報 - 大億(1521)次交易(1)日除息0.7元，參考價38.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
大億(1521-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為38.25元，相較今日收盤價38.95元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|38.95
|0.7
|1.8%
|0.0
|2023/07/27
|36.15
|0.7
|1.94%
|0.0
|2022/07/06
|34.5
|0.6
|1.74%
|0.0
|2021/08/19
|43.1
|1.3
|3.02%
|0.0
|2020/07/09
|63.5
|4.0
|6.3%
|0.0
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