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鉅亨速報

盤後速報 - 大億(1521)次交易(1)日除息0.7元，參考價38.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

大億(1521-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為38.25元，相較今日收盤價38.95元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 38.95 0.7 1.8% 0.0
2023/07/27 36.15 0.7 1.94% 0.0
2022/07/06 34.5 0.6 1.74% 0.0
2021/08/19 43.1 1.3 3.02% 0.0
2020/07/09 63.5 4.0 6.3% 0.0

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