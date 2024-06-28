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鉅亨速報

盤後速報 - 黑松(1234)次交易(1)日除息1.9元，參考價42.75元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

黑松(1234-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.9元。

首日參考價為42.75元，相較今日收盤價44.65元，息值合計為1.9元，股息殖利率4.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 44.65 1.9 4.26% 0.0
2023/07/10 40.85 1.8 4.41% 0.0
2022/07/22 34.65 1.7 4.91% 0.0
2021/08/24 35.4 1.8 5.08% 0.0
2020/07/16 34.1 1.7 4.99% 0.0

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