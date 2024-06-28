盤後速報 - 黑松(1234)次交易(1)日除息1.9元，參考價42.75元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
黑松(1234-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.9元。
首日參考價為42.75元，相較今日收盤價44.65元，息值合計為1.9元，股息殖利率4.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|44.65
|1.9
|4.26%
|0.0
|2023/07/10
|40.85
|1.8
|4.41%
|0.0
|2022/07/22
|34.65
|1.7
|4.91%
|0.0
|2021/08/24
|35.4
|1.8
|5.08%
|0.0
|2020/07/16
|34.1
|1.7
|4.99%
|0.0
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