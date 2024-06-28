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鉅亨速報

盤後速報 - 鎰勝(6115)下週(7月5日)除息3元，預估參考價55.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

鎰勝(6115-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月28日)收盤價58.00元計算，預估參考價為55.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

鎰勝(6115-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為資訊、通訊及消費性電子產品之電源線連接器、電源傳輸線、網路線。電子訊號線、延長線。近5日股價下跌1.87%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 58.00 3.0 5.17% 0.0
2023/07/07 47.0 3.2 6.81% 0.0
2022/07/07 42.45 2.8 6.6% 0.0
2021/08/03 45.15 2.8 6.2% 0.0
2020/07/08 45.2 3.0 6.64% 0.0

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