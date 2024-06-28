盤後速報 - 鎰勝(6115)下週(7月5日)除息3元，預估參考價55.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
鎰勝(6115-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月28日)收盤價58.00元計算，預估參考價為55.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
鎰勝(6115-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為資訊、通訊及消費性電子產品之電源線連接器、電源傳輸線、網路線。電子訊號線、延長線。近5日股價下跌1.87%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|58.00
|3.0
|5.17%
|0.0
|2023/07/07
|47.0
|3.2
|6.81%
|0.0
|2022/07/07
|42.45
|2.8
|6.6%
|0.0
|2021/08/03
|45.15
|2.8
|6.2%
|0.0
|2020/07/08
|45.2
|3.0
|6.64%
|0.0
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