盤後速報 - 鳳凰(5706)下週(7月5日)除權息3元，預估參考價67.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
鳳凰(5706-TW)下週(7月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利1元，合計股利3元。
以今日(6月28日)收盤價76.30元計算，預估參考價為67.55元，權息值合計為8.75元，股息殖利率2.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
鳳凰(5706-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為接受客戶委託代辦國內外觀光旅遊安排食宿及相關服務等。近5日股價下跌3.3%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|76.30
|2.0
|2.62%
|1.0
|2023/07/14
|89.5
|0.3
|0.34%
|0.0
|2022/07/29
|69.0
|1.0
|1.45%
|1.0
|2021/08/02
|43.5
|0.3
|0.69%
|0.0
|2020/07/23
|33.15
|0.3031
|0.91%
|0.9597
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