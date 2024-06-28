盤後速報 - 國化(1713)下週(7月5日)除息1.4元，預估參考價54.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
國化(1713-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
以今日(6月28日)收盤價55.50元計算，預估參考價為54.1元，息值合計為1.4元，股息殖利率2.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
國化(1713-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為基本化學工業、化學原料批發(零售)業。化妝品製(批)業、國際貿易業。除許可業務外、得經營法令非限制或禁止之業務.。近5日股價下跌0.35%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|55.50
|1.4
|2.52%
|0.0
|2023/08/10
|33.95
|1.0
|2.95%
|0.0
|2022/08/04
|24.25
|0.85
|3.51%
|0.0
|2021/08/12
|23.35
|0.66
|2.83%
|0.0
|2020/07/09
|18.55
|0.58
|3.13%
|0.0
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