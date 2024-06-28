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鉅亨速報

盤後速報 - 國化(1713)下週(7月5日)除息1.4元，預估參考價54.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

國化(1713-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

以今日(6月28日)收盤價55.50元計算，預估參考價為54.1元，息值合計為1.4元，股息殖利率2.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

國化(1713-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為基本化學工業、化學原料批發(零售)業。化妝品製(批)業、國際貿易業。除許可業務外、得經營法令非限制或禁止之業務.。近5日股價下跌0.35%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 55.50 1.4 2.52% 0.0
2023/08/10 33.95 1.0 2.95% 0.0
2022/08/04 24.25 0.85 3.51% 0.0
2021/08/12 23.35 0.66 2.83% 0.0
2020/07/09 18.55 0.58 3.13% 0.0

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集中市場加權指數23032.250.55%
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