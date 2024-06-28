盤後速報 - 震旦行(2373)下週(7月5日)除息4.1元，預估參考價71.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
震旦行(2373-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。
以今日(6月28日)收盤價75.70元計算，預估參考價為71.6元，息值合計為4.1元，股息殖利率5.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
震旦行(2373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為辦公室自動化設備、系統辦公家具等。近5日股價下跌0.4%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|75.70
|4.1
|5.42%
|0.0
|2023/07/07
|80.5
|4.7
|5.84%
|0.0
|2022/07/06
|90.0
|6.0
|6.67%
|0.0
|2021/08/02
|93.8
|6.0
|6.4%
|0.0
|2020/07/08
|94.5
|6.0
|6.35%
|0.0
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