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鉅亨速報

盤後速報 - 震旦行(2373)下週(7月5日)除息4.1元，預估參考價71.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

震旦行(2373-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。

以今日(6月28日)收盤價75.70元計算，預估參考價為71.6元，息值合計為4.1元，股息殖利率5.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

震旦行(2373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為辦公室自動化設備、系統辦公家具等。近5日股價下跌0.4%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 75.70 4.1 5.42% 0.0
2023/07/07 80.5 4.7 5.84% 0.0
2022/07/06 90.0 6.0 6.67% 0.0
2021/08/02 93.8 6.0 6.4% 0.0
2020/07/08 94.5 6.0 6.35% 0.0

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