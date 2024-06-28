太貴了！蘋果Vision Pro正式在中國上市 首發日沒iPhone熱鬧

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-28 14:37

上午 8 點，不少中國消費者已經圍在蘋果 (AAPL-US) 王府井零售店門前，他們預約好了一會兒體驗蘋果剛剛在中國開賣的最新產品。

據《界面新聞》報導，蘋果國行版 Vision Pro 周五（28 日）正式在中國市場發售，可選 256GB、512GB、1TB 三種版本，售價人民幣（下同）29,999 元起。

Vision Pro 開售首日，不少用戶預約體驗。根據現場安排，蘋果店員會一對一提供半小時的體驗服務，整個流程包括產品說明、試戴指導、功能體驗，功能涵蓋手眼交互姿勢校準、全景圖片、空間影音、部分軟體應用等體驗。

或許是產品本身的特殊性，以及預約制和高價格，Vision Pro 首發日現場並不如新款 iPhone 首發那般熱鬧。

首位在王府井門市完成體驗及購買的消費者表示，之前他已經以 5 萬元的價格從美國購買 Vision Pro，再買一台國行版，是想要有更完善的保修服務。

這名消費者說，他已經成了 Vision Pro 的重度用戶，在工作場景下最長使用三、四個小時。「改善頭帶之後再佩戴，在操作電腦時候的那種沉浸感，確實比在辦公室場景更爽。」他說。

Vision Pro 的佩戴體驗，的確是新用戶吐槽的重災區。一名在現場的女性用戶在完成半小時體驗後，臉頰已經出現明顯紅印，「有點重，有往下墜的感覺。」她說。

與此同時，她感覺如果購買 Vision Pro，最頻繁使用的場景可能還是看影片，並且可能用不了太久。

不是所有預約體驗的用戶都購買 Vision Pro。值得注意的是，國行版 Vision Pro 起售價為 29,999 元，但海外版在購物平台上的起售價為 23,000 元左右，相當於打 8 折。

一名消費者說，沒有購買的原因，是認為「這是筆不小的數目」，決定回去後慎重考慮。「對我來說，如果是現在的價格，它不應該只是一台娛樂設備，所以還是會觀望之後在工作場景方面的體驗更新。」