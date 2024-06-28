盤中速報 - 力致(3483)急跌-3.39%報199.0元，成交7,572張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:49
力致(3483-TW)近5分K跌速3.39%，28日12:49報199.0元，成交7,572張，今日跌幅為2.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
力致(3483-TW)近5日股價下跌4.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.24%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,182 張
- 外資買賣超：-4,962 張
- 投信買賣超：+44 張
- 自營商買賣超：-264 張
- 融資增減：+44 張
- 融券增減：-290 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 德微(3675)股價拉至漲停，漲停價358.0元，成交2,444張
- 盤中速報 - 雲豹能源(6869)大漲7.67%，報231.5元
- 盤中速報 - 聯合再生(3576)急拉3.35%報13.85元，成交113,707張
- 盤中速報 - 慶騰(4534)急拉3.78%報19.2元，成交1,354張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇