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鉅亨速報

盤中速報 - 力致(3483)急跌-3.39%報199.0元，成交7,572張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:49

力致(3483-TW)近5分K跌速3.39%，28日12:49報199.0元，成交7,572張，今日跌幅為2.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

力致(3483-TW)近5日股價下跌4.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.24%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,182 張
  • 外資買賣超：-4,962 張
  • 投信買賣超：+44 張
  • 自營商買賣超：-264 張
  • 融資增減：+44 張
  • 融券增減：-290 張

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