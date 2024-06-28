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鉅亨速報

盤中速報 - 慶騰(4534)大漲7.1%，報18.85元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:56

慶騰(4534-TW)28日12:56股價上漲1.25元，報18.85元，漲幅7.1%，成交1,160張。

慶騰(4534-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為粉末冶金業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌5.63%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-262 張
  • 外資買賣超：-260 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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