盤中速報 - 慶騰(4534)大漲7.1%，報18.85元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:56
慶騰(4534-TW)28日12:56股價上漲1.25元，報18.85元，漲幅7.1%，成交1,160張。
慶騰(4534-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為粉末冶金業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌5.63%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-262 張
- 外資買賣超：-260 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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