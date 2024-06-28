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鉅亨速報

盤中速報 - 九豪(6127)大漲7.07%，報29.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:32

九豪(6127-TW)28日12:32股價上漲1.95元，報29.55元，漲幅7.07%，成交2,703張。

九豪(6127-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務。

近5日股價上漲3.56%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-400 張
  • 外資買賣超：+153 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-553 張
  • 融資增減：+977 張
  • 融券增減：+206 張

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