盤中速報 - 九豪(6127)大漲7.07%，報29.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:32
九豪(6127-TW)28日12:32股價上漲1.95元，報29.55元，漲幅7.07%，成交2,703張。
九豪(6127-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務。
近5日股價上漲3.56%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-400 張
- 外資買賣超：+153 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-553 張
- 融資增減：+977 張
- 融券增減：+206 張
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