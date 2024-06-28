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鉅亨速報

盤中速報 - 九豪(6127)急拉3.78%報28.5元，成交655張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:14

九豪(6127-TW)近5分K漲速3.78%，28日11:14報28.5元，成交655張，今日漲幅為3.26％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

九豪(6127-TW)近5日股價上漲3.56%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.84%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-400 張
  • 外資買賣超：+153 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-553 張
  • 融資增減：+977 張
  • 融券增減：+206 張

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