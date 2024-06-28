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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PACS Group, Inc.(PACS-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為32.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對PACS Group, Inc.(PACS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.42元，其中最高估值1.85元，最低估值1.37元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.85(1.85)2.22.61
最低值1.37(1.37)1.732.08
平均值1.51(1.53)1.932.27
中位數1.42(1.5)1.862.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值37.79億43.19億47.99億
最低值37.01億42.15億45.89億
平均值37.37億42.57億47.19億
中位數37.30億42.50億47.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS------
營業收入11.67億24.22億31.11億

詳細資訊請看美股內頁：
PACS Group, Inc.(PACS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPACS

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