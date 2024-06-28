鉅亨速報 - Factset 最新調查：PACS Group, Inc.(PACS-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為32.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對PACS Group, Inc.(PACS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.42元，其中最高估值1.85元，最低估值1.37元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.85(1.85)
|2.2
|2.61
|最低值
|1.37(1.37)
|1.73
|2.08
|平均值
|1.51(1.53)
|1.93
|2.27
|中位數
|1.42(1.5)
|1.86
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37.79億
|43.19億
|47.99億
|最低值
|37.01億
|42.15億
|45.89億
|平均值
|37.37億
|42.57億
|47.19億
|中位數
|37.30億
|42.50億
|47.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|營業收入
|11.67億
|24.22億
|31.11億
詳細資訊請看美股內頁：
PACS Group, Inc.(PACS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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