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鉅亨速報

盤中速報 - 百一(6152)大漲7.19%，報16.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:22

百一(6152-TW)28日10:22股價上漲1.1元，報16.4元，漲幅7.19%，成交3,037張。

百一(6152-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業。無線通信機械器材製造業。電信管制射頻器材製造業及輸入業。

近5日股價上漲11.27%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+728 張
  • 外資買賣超：+668 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+60 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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