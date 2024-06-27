盤中速報 - 百一(6152)急拉3.28%報15.6元，成交2,158張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:13
百一(6152-TW)近5分K漲速3.28%，27日09:13報15.6元，成交2,158張，今日漲幅為2.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
百一(6152-TW)近5日股價上漲10.55%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路下跌0.33%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,812 張
- 外資買賣超：+1,821 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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