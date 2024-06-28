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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅3.42%，總成交額10.07億

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:19

台股今日文化創意業類股表現強勁，28日10:19相關指數上漲3.42%，總成交額10.07億元，大盤占比1.84%。

該產業上漲家數13、下跌家數7、平盤家數5。領漲個股霹靂(8450-TW)28日10:19股價上漲0.95元，報24.7元，漲幅4%。

文化創意產業指數近5日上漲4.62%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.62% -0.85%
近一月 +20.72% +4.91%
近三月 +16.45% +7.38%
近六月 +46.45% +14.8%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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