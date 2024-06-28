盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅3.42%，總成交額10.07億
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:19
台股今日文化創意業類股表現強勁，28日10:19相關指數上漲3.42%，總成交額10.07億元，大盤占比1.84%。
該產業上漲家數13、下跌家數7、平盤家數5。領漲個股霹靂(8450-TW)28日10:19股價上漲0.95元，報24.7元，漲幅4%。
文化創意產業指數近5日上漲4.62%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.62%
|-0.85%
|近一月
|+20.72%
|+4.91%
|近三月
|+16.45%
|+7.38%
|近六月
|+46.45%
|+14.8%
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