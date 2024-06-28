盤中速報 - 勝德(3296)急拉4.95%報30.9元，成交813張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:34
勝德(3296-TW)近5分K漲速4.95%，28日09:34報30.9元，成交813張，今日漲幅為6.37％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
勝德(3296-TW)近5日股價上漲9.83%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲0.71%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+593 張
- 外資買賣超：+588 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+495 張
- 融券增減：+6 張
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