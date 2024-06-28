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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額44.41億

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:34

台股今日其他電子業類股表現強勁，28日09:34相關指數上漲2.07%，總成交額44.41億元，大盤占比12.64%。

該產業上漲家數38、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股佶優(5452-TW)28日09:33股價上漲3元，報33.25元，漲幅9.92%。

其他電子類指數近5日上漲1.1%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.1% -0.85%
近一月 +4.94% +4.91%
近三月 +14.31% +7.38%
近六月 +50.09% +14.8%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23093.820.82%
佶優33.259.92%

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