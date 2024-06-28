盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額44.41億
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，28日09:34相關指數上漲2.07%，總成交額44.41億元，大盤占比12.64%。
該產業上漲家數38、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股佶優(5452-TW)28日09:33股價上漲3元，報33.25元，漲幅9.92%。
其他電子類指數近5日上漲1.1%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.1%
|-0.85%
|近一月
|+4.94%
|+4.91%
|近三月
|+14.31%
|+7.38%
|近六月
|+50.09%
|+14.8%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 凱鈺(5468)急拉3.72%報29.3元，成交138張
- 盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額1.00億
- 盤中速報 - 勝德(3296)股價拉至漲停，漲停價31.95元，成交2,258張
- 盤中速報 - 雷笛克光學(5230)大漲7.11%，報42.2元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇