盤中速報 - 陽程(3498)急跌-3.47%報46.95元，成交8,527張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:35
陽程(3498-TW)近5分K跌速3.47%，28日09:34報46.95元，成交8,527張，今日跌幅為2.19％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
陽程(3498-TW)近5日股價上漲24.68%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.1%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+278 張
- 外資買賣超：+278 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+660 張
- 融券增減：+155 張
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