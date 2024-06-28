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鉅亨速報

盤中速報 - 訊聯(1784)急拉3.73%報124.5元，成交3,766張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:32

訊聯(1784-TW)近5分K漲速3.73%，28日09:31報124.5元，成交3,766張，今日漲幅為7.79％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

訊聯(1784-TW)近5日股價上漲16.2%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.16%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-99 張
  • 外資買賣超：-57 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-42 張
  • 融資增減：-499 張
  • 融券增減：+178 張

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