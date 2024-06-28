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鉅亨速報

盤中速報 - 穩懋(3105)股價拉至漲停，漲停價175.0元，成交15,605張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:27

穩懋(3105-TW)28日09:27上漲15.5元，股價漲停報175.0元，委買2,357,000張，成交15,605張。

主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌2.94%。

穩懋(3105-TW)近5日股價下跌0.62%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-951 張
  • 外資買賣超：-1,668 張
  • 投信買賣超：+506 張
  • 自營商買賣超：+211 張
  • 融資增減：+273 張
  • 融券增減：-56 張

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