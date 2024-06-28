盤中速報 - 聰泰(5474)大漲7.05%，報167元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:25
聰泰(5474-TW)28日09:25股價上漲11元，報167.0元，漲幅7.05%，成交430張。
聰泰(5474-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般進出口貿易業務。電子、電腦零件製造加工之買賣業務。代理各項有關國內外廠商產品之經銷及投標業務。
近5日股價下跌2.5%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-108 張
- 外資買賣超：-114 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：-112 張
- 融券增減：-21 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 謚源(2235)急拉3.03%報53.2元，成交30張
- 盤中速報 - 勝昱(4304)大漲9.02%，報8.7元
- 盤中速報 - 中福(1435)急拉4.86%報48.6元，成交6張
- 盤中速報 - 易威(1799)急拉5.26%報130.0元，成交947張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇