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鉅亨速報

盤中速報 - 聰泰(5474)大漲7.05%，報167元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:25

聰泰(5474-TW)28日09:25股價上漲11元，報167.0元，漲幅7.05%，成交430張。

聰泰(5474-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般進出口貿易業務。電子、電腦零件製造加工之買賣業務。代理各項有關國內外廠商產品之經銷及投標業務。

近5日股價下跌2.5%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-108 張
  • 外資買賣超：-114 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張
  • 融資增減：-112 張
  • 融券增減：-21 張

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