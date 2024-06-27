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鉅亨速報

盤後速報 - 聰泰(5474)下週(7月4日)除息3.5元，預估參考價152.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

聰泰(5474-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月27日)收盤價156.00元計算，預估參考價為152.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

聰泰(5474-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般進出口貿易業務。電子、電腦零件製造加工之買賣業務。代理各項有關國內外廠商產品之經銷及投標業務。近5日股價上漲0.93%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 156.00 3.5 2.24% 0.0
2023/07/14 129.5 3.8 2.93% 0.0
2022/07/04 69.9 5.0 7.15% 0.0
2021/08/20 140.0 0.0 0.0% 2.0
2021/08/06 177.5 8.0 4.51% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
聰泰156-3.70%

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