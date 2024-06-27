盤後速報 - 聰泰(5474)下週(7月4日)除息3.5元，預估參考價152.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
聰泰(5474-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月27日)收盤價156.00元計算，預估參考價為152.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
聰泰(5474-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般進出口貿易業務。電子、電腦零件製造加工之買賣業務。代理各項有關國內外廠商產品之經銷及投標業務。近5日股價上漲0.93%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|156.00
|3.5
|2.24%
|0.0
|2023/07/14
|129.5
|3.8
|2.93%
|0.0
|2022/07/04
|69.9
|5.0
|7.15%
|0.0
|2021/08/20
|140.0
|0.0
|0.0%
|2.0
|2021/08/06
|177.5
|8.0
|4.51%
|0.0
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