盤中速報 - 志聖(2467)急拉3.24%報160.5元，成交3,416張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:20
志聖(2467-TW)近5分K漲速3.24%，28日09:19報160.5元，成交3,416張，今日漲幅為5.59％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
志聖(2467-TW)近5日股價上漲7.8%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲0.71%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,198 張
- 外資買賣超：+4,975 張
- 投信買賣超：+182 張
- 自營商買賣超：+41 張
- 融資增減：-690 張
- 融券增減：+79 張
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