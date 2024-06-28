盤中速報 - 昆盈(2365)急拉6.12%報38.1元，成交7,018張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:16
昆盈(2365-TW)近5分K漲速6.12%，28日09:16報38.1元，成交7,018張，今日漲幅為7.93％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昆盈(2365-TW)近5日股價下跌6.74%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌5.21%。集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,565 張
- 外資買賣超：-3,556 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+66 張
- 融券增減：-230 張
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