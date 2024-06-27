〈能源盤後〉上周庫存增加 但美國慶前夕 需求可望反彈 原油收高

鉅亨網編譯許家華 2024-06-27 05:52

原油期貨周三 (26 日) 小幅收漲，儘管美官方數據顯示上周原油和汽油供應增加，且汽油消費下降，但夏日駕車季節需求反彈的希望仍提供支撐力。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 7 美分或約 0.1%，收每桶 80.90 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 24 美分或 0.3%，收每桶 85.25 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 25 美分或 0.3%，收每桶 84.47 美元，此為交易更活躍的 Brent 原油期貨。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.54 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1% ，收每加侖 2.54 美元。

7 月交割的天然氣價格下跌 4.6%，收每百萬 Btu 2.63 美元，該期貨今日收盤到期。

8 月交割的天然氣價格下跌 4.1%，收每百萬 Btu 2.75 美元。

需求前景

根據美國能源資訊局 (EIA) 周三公布的數據，上周 (6/21)車用汽油供應量 (作為需求指標) 自前一周的 938.6 萬桶 / 日降至 896.9 萬桶 / 日。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示：「儘管煉油活動有所下降，但隱含需求下降意味著汽油庫存仍在攀升。然而，考慮到美獨立紀念日的周末長假前，汽油站預計會備貨的前景，下周數據應會顯示隱含需求的強勁反彈。」

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 也指出，除了當前處於夏日駕駛季中期以外，其他可能支撐價格的因素包括大西洋颶風季節 (6 月 1 日起至 11 月 30 日)，這可能使墨西哥灣的能源生產面臨風險，並導致 OPEC + 持續維持減產。

Zahir 認為，隨時間推移就可能看到價格有所突破。由於石油仍處於現貨溢價結構，其「前景是看漲因素將佔上風」。(現貨溢價可能意味著短期供應短缺)

供應數據

Kpler 的 Smith 表示，就原油供應而言，上周墨西哥灣的熱帶氣旋導致美國出口下降，加上煉油廠開工量減少，「促使原油庫存在四周內第三次增加」。

EIA 周三公布，上周 (6/21 止) 美國商業原油庫存增加 360 萬桶。

S&P Global Commodity Insights 進行的調查顯示，分析師平均預測上周原油供應量減少 20 萬桶。另外，美國石油協會 (API) 周二晚間報告，上周原油庫存增加 91.4 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 270 萬桶，餾分油庫存小幅下降 40 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 進行的調查顯示，分析師平均預測上周汽油庫存減少 90 萬桶，餾分油庫存減少 20 萬桶。

根據 EIA，上周美國石油產量維持在 1320 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降 20 萬桶，至 3390 萬桶。

其他驅動力

市場擔心，以色列和伊朗支持的真主黨黎巴嫩邊境的衝突可能會加劇，從而威脅到中東的原油供應，這已是今年夏日原油價格支撐力之一。