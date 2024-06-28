輝達「中國特供版」晶片H20 購買主力是誰？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-28 07:40

「但目前網路公司購買的規模不算大，每個廠商大概為上千片 GPU。」產業鏈人士說。輝達的高階晶片還是各大企業首選，他們也在都試用國產 GPU，會不會大量採購 H20，也得看國產晶片的綜合使用效果。

據《科創板日報》周四（27 日）報導，這個說法也與業界多數人士的看法一致。此前市場曾有這樣的聲音：H20 的需求聲量不大，主要是「性價比不高」，國產算力晶片也是廠商的一個選擇。

一名字節跳動火山引擎內部人士表示，公司的大模型業務對算力的要求非常大，目前已經儲備大量輝達的 H100、A800、L20、4090 產品，也儲備了一部分 H20。

因為 H20 降低了一部分參數標準，性能無法媲美高階晶片，目前高併發、高算力要求的模型訓練環節還無法使用 H20。該火山引擎人士說，公司只是將 H20 用作模型推理，或做 model size（模型大小）要求不那麼大的訓練時來使用。

從市場策略來講，輝達推出 H20，主要是為了穩住中國市場。在價格基本對標的情況下，國產晶片與 H20 短兵相接，適配效果將是客戶做出購買決策的關鍵。

上述火山引擎人士稱，從參數來看，H20 晶片與華為昇騰相近，但華為配套的軟體不是主流，適配起來需要一定的過程和時間，目前來看效果不是很理想。

目前輝達的 CUDA 在後端架構上處於絕對統治地位。「替換 CUDA 這種開發環境，比替換晶片和通道難。」該人士說。

不過，隨著企業對安全的關注程度越來越高，從長遠來看，國產晶片發揮的功能會越來越大。