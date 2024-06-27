中國前國防部長李尚福、魏鳳和 被開除黨籍、取消上將軍銜

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-27 18:54

備受外界關注的中國前國防部長李尚福案，周四（27 日）傳出新消息，中共中央宣布開除黨籍，取消陸軍上將軍銜，另一名前防長魏鳳和也被中共開除黨籍。

據《央視》報導，中共中央政治局周四審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》，決定開除李尚福黨籍，終止二十大代表資格，並取消陸軍上將軍銜。

中共中央表示，李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益，並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。

中共中央說，李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，辜負黨中央、中央軍委重托，嚴重汙染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

李尚福最後一次公開露面是在去年 8 月 29 日，他在中非和平安全論壇開幕式發表演說。

去年 8 月 31 日，軍委紀委監委立案審查李尚福嚴重違紀違法問題。

去年 10 月 24 日，人大常委會決定免去李尚福的國防部部長職務。