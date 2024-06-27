主板生技產業市值衝上7352億元 證交所2策略扶植護國群山

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-27 17:48

證交所今 (27) 日舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，首場以「生技醫療」為主軸，董事長林修銘表示，截至 6/18，在證交所主板生技產業市值已突破 7000 億元，達 7352 億元，可望成為下一個兆元產業，證交所將持續壯大台灣資本市場價值，提升國際市場競爭力，今年以「雙主板」及「以大帶小」策略，透過產業鍵結效益，扶植及培育具影響力及成長力的護國群山。

林修銘指出，新經濟產業發展為全球趨勢，隨著 AI 浪潮席捲，現已重新洗牌全球前十大市值排名，過去前五大市值是以數位軟體為核心，如：Microsoft、 Google、Apple、Amazon 等，如今，NVIDIA 已超越 Microsoft 成為全球最有價值企業，而台灣身為 ICT 科技之島，應藉由創新驅動經濟模式，帶動生技醫療、數位雲端及綠能環保等領域發展。

林修銘表示，證交所作為資本市場領航者，將以「創新」為驅動力，生技醫療、數位雲端、綠能環保三大新經濟產業為基石培育明日獨角獸；在孕育及支持生技產業政策上，證交所已於去年 10 月 5 日發布「強化生技產業發展策略」，並以衝刺市值達 5 千億及 3 年內將生技產業市值占比提升至 2% 為目標。

今天活動，證交所分別安排焦點短講及經驗分享與談等二大環節，邀請包括政策資源代表 (國發會)、投資觀點專家 (台杉投資基金；國家級投資公司) 及在生技醫療領域有亮眼表現企業等，與台下各位進行經驗分享與交流互動，探討如何透過科技創新及資本市場的功能，來推動生技醫療創新發展及全球市場布局，打造台灣資本市場新藍圖。

其中，保瑞及鑽石生技等二家為台灣生技產業典範，保瑞以策略性併購模式布局全球生技市場；鑽石生技以永續型創投架起跨境投資橋梁，布局未來具高度市場需求與商業價值的關鍵領域。沛爾生醫作為台灣創新板代表，登板後廣受國際藥廠青睞；育世博及互貴興業即將提出主板上市申請。