證交所攜滙豐在台引資 台灣三大主題護國群山已成世界中心點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 18:30

證交所攜手香港上海滙豐證券於今 (3) 日至明 (4) 日共同舉辦實體引資活動，證交所總經理簡立忠表示，台股今年以來大漲逾 20%，傲視全亞洲，將持續孕育護國群山，提升我國資本市場競爭力；滙豐台灣區總裁暨滙豐 (台灣) 銀行總經理陳志堅亦指出，台灣擁有半導體、ICT 及 AI 三大主題，現在已是世界的中心點，正面看待台股基本面。

「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」台北國際引資活動邀請約 40 家台灣上市櫃公司出席，與來自台灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人，預計將有近 150 場次一對一會談，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見台灣優質企業。本次兩日活動除有一對一會談外，亦有舉行與主管機關及證交所之會談，及證交所演講論壇等活動，使機構投資人了解台灣資本市場最新發展及未來方向。

證交所總經理簡立忠表示，台股今年走勢強勁，加權指數累計漲幅超過 20%，在全球主要股市名列前段班，站穩 2 萬點之上，這不僅是 60 多年來的新里程碑，也延續了去年全球市場的優異表現。

簡立忠指出，雖然國際政經情勢多變，但台股表現穩健，受惠於 AI 及半導體產業的蓬勃發展，他強調，台灣的半導體產業鏈相當完整且健全，在全球供應鏈中占有關鍵地位。證交所大力鼓勵更多新經濟企業在台上市，引導多元產業發展，使企業發揮群聚效應，孕育創新繁榮的護國群山。

陳志堅表示，今年來看，台股表現在亞洲排名第一，年初至今漲幅 20%，超過印度、日本，他強調，台灣市場已經不是以前的市場，不但有持續性、成長性，更有主題性。

陳志堅說明，台灣一直以來擁有三大主題，分別為半導體、ICT 資通訊及 AI，是推升台股讓世界看到的最大動能，除了資本市場好之外，最重要的是，台灣現在是世界的中心點。

對於台灣資本市場，陳志堅抱持審慎樂觀態度，他說，現在的能見度相較過去幾年已經好非常多，比起其他可投資的市場，台灣的機會變得更好，台灣不是只有一個主軸，而是有半導體、ICT、AI 三大主題，且都是環環相扣的，最重要的是已經形成生態圈，供應鏈全部都在這裡，無論是美國亞利桑那州或日本熊本，這個生態圈都是不容易複製的，在在彰顯出台灣市場的未來性跟主題性，不斷的升高。