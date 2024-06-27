盤後速報 - 宏碁資訊(6811)下週(7月4日)除息8.5元，預估參考價275.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
宏碁資訊(6811-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.5元。
以今日(6月27日)收盤價283.50元計算，預估參考價為275.0元，息值合計為8.5元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏碁資訊(6811-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具。平台即服務。近5日股價上漲3.85%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|283.50
|8.5
|3.0%
|0.0
|2023/07/06
|249.0
|7.5
|3.01%
|0.0
|2022/07/07
|198.0
|5.5
|2.78%
|0.0
|2021/07/16
|209.5
|3.5
|1.67%
|0.0
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