盤後速報 - 崑鼎(6803)下週(7月4日)除息14.49元，預估參考價299.51元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
崑鼎(6803-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.49元。
以今日(6月27日)收盤價314.00元計算，預估參考價為299.51元，息值合計為14.49元，股息殖利率4.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
崑鼎(6803-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資。近5日股價上漲0.48%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|314.00
|14.4862
|4.61%
|0.0
|2023/07/03
|319.0
|13.5061
|4.23%
|0.0
|2022/07/01
|249.0
|11.9433
|4.8%
|0.0
|2021/08/23
|234.0
|10.9488
|4.68%
|0.0
|2020/07/24
|226.0
|10.83
|4.79%
|0.0
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