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鉅亨速報

盤後速報 - 崑鼎(6803)下週(7月4日)除息14.49元，預估參考價299.51元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

崑鼎(6803-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.49元。

以今日(6月27日)收盤價314.00元計算，預估參考價為299.51元，息值合計為14.49元，股息殖利率4.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

崑鼎(6803-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資。近5日股價上漲0.48%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 314.00 14.4862 4.61% 0.0
2023/07/03 319.0 13.5061 4.23% 0.0
2022/07/01 249.0 11.9433 4.8% 0.0
2021/08/23 234.0 10.9488 4.68% 0.0
2020/07/24 226.0 10.83 4.79% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
崑鼎3140.00%

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