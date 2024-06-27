盤後速報 - 佶優(5452)下週(7月4日)除息0.15元，預估參考價30.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
佶優(5452-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
以今日(6月27日)收盤價30.25元計算，預估參考價為30.1元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
佶優(5452-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為ABS塑膠。工程塑膠。電子材料。近5日股價上漲29.19%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|30.25
|0.15
|0.5%
|0.0
|2023/07/06
|23.1
|0.5
|2.16%
|0.0
|2022/08/24
|15.9
|0.8
|5.03%
|0.0
|2021/08/25
|22.6
|0.6
|2.65%
|0.0
|2020/08/25
|8.89
|0.22
|2.47%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 森鉅(8942)次交易(28)日除權息3元，參考價66.33元
- 盤後速報 - 可寧衛(8422)次交易(28)日除息10元，參考價181.0元
- 盤後速報 - 日友(8341)次交易(28)日除息3.8元，參考價95.3元
- 盤後速報 - 至上(8112)次交易(28)日除息4.04元，參考價77.66元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇