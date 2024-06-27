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鉅亨速報

盤後速報 - 佶優(5452)下週(7月4日)除息0.15元，預估參考價30.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

佶優(5452-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

以今日(6月27日)收盤價30.25元計算，預估參考價為30.1元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

佶優(5452-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為ABS塑膠。工程塑膠。電子材料。近5日股價上漲29.19%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 30.25 0.15 0.5% 0.0
2023/07/06 23.1 0.5 2.16% 0.0
2022/08/24 15.9 0.8 5.03% 0.0
2021/08/25 22.6 0.6 2.65% 0.0
2020/08/25 8.89 0.22 2.47% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
佶優30.25-3.04%

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