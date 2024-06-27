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鉅亨速報

盤後速報 - 永日(4102)下週(7月4日)除息0.8元，預估參考價36.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

永日(4102-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月27日)收盤價37.35元計算，預估參考價為36.55元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

永日(4102-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為化學藥品、醫藥品製造及買賣業務。精密化學材料、其他化學材料製造及買賣業務。國際貿易業。近5日股價上漲0.94%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 37.35 0.8 2.14% 0.0
2023/07/04 31.65 0.8 2.53% 0.0
2022/07/05 16.7 0.1 0.6% 0.0
2021/08/18 19.35 0.1 0.52% 0.0
2015/07/14 16.9 0.3 1.78% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
永日37.35-0.13%

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