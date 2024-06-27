盤後速報 - 永日(4102)下週(7月4日)除息0.8元，預估參考價36.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
永日(4102-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月27日)收盤價37.35元計算，預估參考價為36.55元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
永日(4102-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為化學藥品、醫藥品製造及買賣業務。精密化學材料、其他化學材料製造及買賣業務。國際貿易業。近5日股價上漲0.94%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|37.35
|0.8
|2.14%
|0.0
|2023/07/04
|31.65
|0.8
|2.53%
|0.0
|2022/07/05
|16.7
|0.1
|0.6%
|0.0
|2021/08/18
|19.35
|0.1
|0.52%
|0.0
|2015/07/14
|16.9
|0.3
|1.78%
|0.0
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